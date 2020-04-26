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Когда в 2017 году была выпущена игровая консоль Nintendo Switch, многие эксперты посмеивались, поскольку она в разы уступала по быстродействия текущему поколению приставок от Microsoft и Sony. Мало того, к этому моменту уже было продано около 50 миллионов игровых приставок PlayStation 4, а Xbox One не менее 25 миллионов. Сегодня мы знаем, что Nintendo Switch оказалась одним из самых успешных продуктов компании, суммарные продажи которого за три года превысили 50 миллионов экземпляров.

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Что любопытно, в последние месяцы ритейлеры рапортуют, что игровая приставка Nintendo Switch продаётся в 2 раза лучше, чем PlayStation 4, а Xbox One вместе взятые. Возможно, это связано с играми, которые получают высокие оценки от критиков и считаются одними из лучших. Невероятная популярность Nintendo Switch заставила энтузиастов разработать эмулятор, которые способен запускать некоторые игры на ПК.



В последнее время эмулятор Ryujinx научился запускать многие популярные игры. Однако у него было несколько пробелов, которые и были устранены в последней сборке. Так, теперь можно поиграть в популярную Astral Chain, продажи которой растут быстрее, чем расходятся горячие пирожки у станции метро. Огромным подарком для фанатов станет рабочая версия Pokemon Sword. Об этой игре мечтают миллионы владельцев ПК. В дополнении сказано, что удалось добиться значительных успехов в портировании Super Smash Bros Ultimate и Yoshi's Crafted World.

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Разработчики заявляют , что у каждой игры есть несколько проблем. Чаще всего они некритичны и позволяют играть несмотря на некоторые подтормаживания, которые случаются нечасто. Подобнее об эмуляторе читайте на официальном сайте



