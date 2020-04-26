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Смартфоны Xiaomi традиционно пользуются высокой популярностью. Большинство моделей может похвастаться отличным соотношением цены и производительности. Одна из наиболее интересных серий – Redmi Note, которая сочетает в себе большой качественный дисплей, много памяти и достаточный для комфортного пользования процессор. Сегодня перед нами популярная модель – Xiaomi Redmi Note 8.

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Телефон вышел в 2019 году. Он получил быстрый 8-ядерный процессор Snapdragon 665, дисплей, выполненный по технологии IPS размером 6.3 дюйма с разрешением 1080р аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и продвинутую 48 Мп камеру (а также 3 других). Дополнительно отметим 2 сим-карты, поддержку мобильных сетей 4-го поколения 4G (LTE), сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру на 13 Мп.

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Данная версия оснащена следующим количеством памяти: 4/64, что будет достаточно даже для самых требовательных игр, а тем более для повседневного сёрфинга в интернете. Текущая цена смартфона составляет 137.80 доллара, что на 20% ниже последнего ценника. Это падение позволило стать телефону крайне привлекательным, потеряв почти 45 долларов с последней распродажи. Доставка, как обычно, бесплатная. Не забывайте, что это глобальная версия.

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P.S. С понедельника 27 апреля смартфон получит ещё одну скидку.