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Когда дело доходит до выбора лучшей видеокарты, мнения пользователей разделяются. Кто-то делает упор на трассировку лучей и лучшую оптимизацию в играх у видеокарт NVIDIA. Другие – упоминают преимущества в цене у AMD. Есть десятки критериев оценки и множество мнений. Сегодня у нас всё проще. Эксперты ресурса Тechradar не стали испытывать муки выбора, твёрдо заявив, что если уж брать геймерскую видеокарту, то только NVIDIA GeForce.

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Для простоты восприятия все видеокарты будут разделены на категории, каждая из которых станет лучшей в своём классе. Здесь в первую очередь учитывается вопрос цены, хотя о производительности никто не забыл.

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GeForce RTX 2070 Super. Кто-то сомневался, что может быть другой вердикт? Цены на производительные видеокарты крайне высоки. Нельзя сказать, что RTX 2070 Super стоит разумных денег. Скорее наоборот, но пока ценовая политика NVIDIA не изменится – выбора у нас просто нет. Идеально подходит для высокопроизводительной геймерской сборки.

Лучшая видеокарта для 4K: GeForce RTX 2080 Ti. Кто бы сомневался. Самая мощная карта, которая стоит ну очень дорого. Если вы уверены, что без неё вам не прожить – смело покупайте, главное убедиться, что ваш блок питания её вытянет.

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Geforce RTX 2060 Super. Ваш вход в мир высоких разрешений и новых технологий. Цена за вход не маленькая. Но трассировка лучей стоит того. Идеально для экономных требовательных геймеров.

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GeForce GTX 1660 Super. Одна из наиболее популярных видеокарт полностью заслужила свой статус. Она позволяет вам играть во все современные игры в разрешении 1080р на высоких графических настройках. Идеально для хорошей геймерской бюджетной сборки.

Лучшая видеокарта для киберспорта: GeForce GTX 1060 6GB. Онлайн игры не требовательны. Они рассчитаны на массового пользователя, а значит имеют минимальную цену на вход. Уходящая GTX 1060 6GB всё ещё остаётся отличным решением для начинающих киберспортсменов.