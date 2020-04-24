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После прохождения культовой игры The Witcher 3 некоторые хардкорные геймеры остались недовольны лёгкостью, с которой Геральт расправляется со своими врагами. На самом деле так и должно быть, ведь перед нами легендарный ведьмак, которого боится даже Дикая охота. Но, всем не угодишь. Вполне возможно, что требовательным геймерам будет по нраву новая модификация, которая усложняет боёвку, заставляя игрока искать подход к серьёзным боссам и крутым противникам.

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После установки модификации Stamina Based Combat, стиль игры вам покажется до боли знакомым. И не зря, ведь теперь каждый удар мечом Геральта будет поглощать шкалу выносливости. Поединки станут сложнее, а сами игра похожей на ещё один легендарный проект – Dark Souls. Вам потребуется больше перекатов, уклонений и метких атак. Новая модификация не приносит никаких глобальных изменений. Автор предупреждает, что модификация конфликтует с Combat Speed Mod. Если у вас такой установлен, значит вам придётся выбирать.

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Полный список изменений на изображении выше. Скорее всего подобная модификация не станет популярной, ведь она в значительной степени усложняет игру, требуя повышенного внимания и продвинутых ведьмачьих навыков. Однако, тем, кому подобные изменения интересны, она несомненно придётся ко двору.