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Уходящий флагман – изучаем, на что способна видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году по мнению экспертов Тechspot

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-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
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Было время, когда NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti была самой быстрой видеокартой на рынке. Дни старого флагмана ушли. Тем не менее, если посмотреть на цену, то она всё ещё очень даже внушительна. К примеру, новые модели стартуют от 480 и выше, а бывшие в употребление от 300 долларов. Это наводит на мысль, что старушка всё ещё актуальная в 2020 году и способна на подвиги. 

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Перед нами последнее тестирование сайта Тechspot. Эксперты попытались ответить на вопрос: стоит ли покупать новую или б.у. видеокарту GeForce 1080 Ti весной 2020 года. Главными соперниками выступят: GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT. В качестве процессора использовался Core i9-9900K, работающий на тактовой частоте 5 ГГц и память DDR4-3400.

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Что же, вы всё видели своими глазами. GTX 1080 Ti всего на 2% быстрее RTX 2070 Super и на 11% быстрее RX 5700 XT. Казалось бы, всё просто: если цена старого флагмана кажется вам низкой – нужно брать. Однако, в дело вступает ряд важных факторов. Например, у GTX 1080 Ti нет поддержки трассировки лучей. Несмотря на её превосходство над RX 5700 XT сегодня, уже через года она почти с ней сравняется, ведь новые модели дольше остаются актуальными из-за поддержки игр драйверами. Одним словом, GTX 1080 Ti неплохая видеокарта, у которой нет будущего. Но это только в случае, если она вам стоила 400 и выше долларов. Если же вы получили её гораздо дешевле в отличном состоянии, то она ещё долго будет обеспечивать вам комфортные 60 fps в разрешении 1080р и 2К.

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