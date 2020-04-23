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По сообщениям ВОЗ, существенная часть людей является пассивными переносчиками коронавируса даже не зная об этом. Эти люди имеют невысокую температуру и незначительные симптомы. В итоге они ведут активный образ жизни, заражая десятки человек вокруг. Однако, даже люди с явными симптомами вируса часто не соблюдают самоизоляцию, выходя в город и тесно контактируя с окружающими. Вычислить их на улице просто нереально. Канадская компания Draganfly объявила о начале тестирования продвинутых дронов, оснащённых телповизорами и системой интеллектуального зрения (ИИ), которая позволит с высокой точностью определить множество симптомов коронавируса.

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Первые испытания беспилотники проходят в Австралии и США. Пилотный проект запущен в Кентукки, где выявлена высокая плотность заражённых (17 550). Новую технологию доверили полицейскому управлению, которое начнёт мониторинг следующих общественных объектов: городское побережье, государственные пляжи, вокзалы, парки и зоны отдыха, а также торговые центры. Стоит отметить, что беспилотники уже работают в Испании, но они не способны диагностировать температуру, лишь сообщая скоплениям людей о необходимости держать социальную дистанцию.

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Беспилотники Draganfly будут полностью автономными, это значит, что на каждый из них не потребуется оператор. Точно также в автоматическом режиме будет проходить анализ данных и только после того, как среди горожан будет замечен человек с подозрением на вирус, система подключит специалиста. Первоначально подобными случаями будет заниматься полиция. Если испытания подобных беспилотников пройдут успешно, Draganfly планирует наладить их эксперт в Европу, которая больше всех страдает от эпидемии.

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