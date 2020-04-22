Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ресурс Тomshardware часто радует нас отличными новостями. Сегодня ребята решили подвести большой итог, рассказав о том, кто же делает процессоры лучше: AMD или Intel. прежде чем мы приступим, уточним, что тестирование получилось масштабным и не может уместиться в формат небольшого материала. Таким образом, мы лишь перечислим пункты, по которым та или иная компания стала победителем по мнению Тomshardware. Больше информации, а также то, как она была получена, ищите по ссылке.

реклама

Стоимость: по показателю производительности на доллар победителем выходит AMD.

реклама

Производительность в играх: здесь полная и безоговорочная победа Intel. Процессоры синих отличаются высокими тактовыми частотами, что и обеспечило такой результат.

реклама

реклама

а вот здесьидёт с большим отрывом. Даже средние по производительности процессоры красных обходят дорогие чипы Intel в рендеринге и многих других рабочих задачах.

Ценность процессора: процессоры AMD обладают более высокой общей ценностью, поскольку предлагают производительные универсальные варианты во всех ценовых категориях.

реклама

Разгон: когда дело доходит до этого показателя, AMD пасует, позволяя поднять тактовую частоту до минимальных значений. Не говоря уже о том, что после начала продаж значительная часть красных чипов была не способна даже достичь заявленных тактовых частот и только после нескольких исправлений AMD улучшила ситуацию. Полная победа Intel.

Потребление энергии: что и говорить, 7-нм техпроцесс делает своё дело. 14-нм чипы от Intel пасуют, оставляя победу AMD.

Драйверы и ПО: последнее десятилетие основная часть разработчиков ПО и игр оптимизировали свои программы под Intel. Прошло слишком мало времени, большинство из них просто не успело перестроиться под мощные процессоры AMD, а значит пока победа за Intel.

Техпроцесс и архитектура: что сказать, 7-нм лучше, чем 14-нм. AMD обладает современной архитектурой и самым современным техпроцессом. Intel ещё несколько лет будет в роли догоняющего. Победа за AMD.

Уязвимости: сколько критических уязвимостей процессоров AMD вам приходят на ум? Ни одной? Тогда вы знаете, кто победил в этой категории.

Итоговая таблица перед вами. Она крайне субъективна, ведь для геймера лучше подходят чипы от Intel, а большинство игроков не волнуют лишние расходы на электричество, а то, что у кого-то круче архитектура и техпроцесс – вообще волнует только экспертов и маркетологов.