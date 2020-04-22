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Эпидемия коронавируса грозит экономике сотен стран экономическим кризисом. Сотни миллионов людей не работают, останавливаются производства, отменяются выставки и конференции. Многие аналитики говорят, что с последствиями кризиса 2020 года человечество будет бороться на протяжение всего десятилетия. Всё это впереди, а сейчас нас беспокоят насущные потери, одной из которых стало легендарное польское издательство CD Projekt RED, которое подарило нам игру The Witcher 3: Wild Hunt.

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Как стало известно, сегодня издательство CD Projekt RED начало процедуру банкротства на территории Польши. Глава компании – Адам Кичиньский от комментариев отказался. Эксперты сходятся во времени, что причиной банкротства стал перенос долгостроя Cyberpunk 2077 на сентябрь 2020 года. При этом, сбрасывать со счетов текущий кризис из-за коронавируса также не стоит. Точной информации на этот счёт нет, кроме того, что суд решил обезопасить активы компании, назначив временного наблюдателя.

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К слову, не всё так плохо. Ранее Адам Кичиньский разделил компанию на несколько независимых подразделений. Так, активы, относящиеся к сегменту издательских услуг и компьютерных игр, были переведены на счета Klabater. Что до прав на магазин cdp.pl, то они теперь принадлежит Merlin. Вполне вероятно, что Адам Кичиньский заранее готовился к подобному сценарию.