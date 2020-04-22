Создатель игры Ведьмак 3 – CD Projekt RED объявил о банкротстве
Эпидемия коронавируса грозит экономике сотен стран экономическим кризисом. Сотни миллионов людей не работают, останавливаются производства, отменяются выставки и конференции. Многие аналитики говорят, что с последствиями кризиса 2020 года человечество будет бороться на протяжение всего десятилетия. Всё это впереди, а сейчас нас беспокоят насущные потери, одной из которых стало легендарное польское издательство CD Projekt RED, которое подарило нам игру The Witcher 3: Wild Hunt.
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Как стало известно, сегодня издательство CD Projekt RED начало процедуру банкротства на территории Польши. Глава компании – Адам Кичиньский от комментариев отказался. Эксперты сходятся во времени, что причиной банкротства стал перенос долгостроя Cyberpunk 2077 на сентябрь 2020 года. При этом, сбрасывать со счетов текущий кризис из-за коронавируса также не стоит. Точной информации на этот счёт нет, кроме того, что суд решил обезопасить активы компании, назначив временного наблюдателя.
рекламаК слову, не всё так плохо. Ранее Адам Кичиньский разделил компанию на несколько независимых подразделений. Так, активы, относящиеся к сегменту издательских услуг и компьютерных игр, были переведены на счета Klabater. Что до прав на магазин cdp.pl, то они теперь принадлежит Merlin. Вполне вероятно, что Адам Кичиньский заранее готовился к подобному сценарию.
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