Обнаружена неанонсированная видеокарта AMD Radeon с 7680 ядрами, памятью HBM2 и теоретической производительностью 25 TFLOP
В последнее время в интернете почти пропали утечки о долгожданной флагманской видеокарте AMD Big Navi. Вполне возможно, что эпидемия коронавируса стала причиной изменения в планах компании, в результате чего утечки прекратились. Тем не менее, процесс создания новых решений не останавливается. Инженеры работают, а те или версии инженерников попадают в сеть.
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Сегодня стало известно о некоторых характеристиках новой видеокарты AMD Radeon Instinct Arcturus. Ранее сведения о ней уже попадали в сеть. По сообщениям сайта Wccftech, она будет основана на специально разработанной архитектуре CDNA и предназначается для профессионального сегмента. В первую очередь это будут: облачные технологии, центры обработки данных, машинное обучение, нейросети и ИИ.
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Согласно данным утечки, она получит 7680 ядер, до 32 Гб памяти HBM2 и TDP на уровне 200 Вт. Текущая информация о тактовой частоте вызывает сомнения, поскольку ранний образец демонстрировал более высокие тактовые частоты. Суммируя всю информацию представители Wccftech пришли к выводу, что, скорее всего, новая AMD Radeon Instinct Arcturus получит продвинутую память HBM2E, которая позволит достичь теоретической производительности на уровне 25 TFLOP. О сроках выхода такой карты точных сведений нет.
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