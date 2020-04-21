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Чем популярнее игра, тем больше в ней читеров. Игроки Counter-Strike: Global Offensive знакомы с этим явлением не понаслышке. Рентгеновское видение, убийство через стену, полёты над картой и десятки других возможностей – всё это даёт любителям многопользовательских онлайн-игр платные и бесплатные читы. Тем не менее, до недавнего времени все онлайн-игры были лишены функции кросплатформенности. Это значит, что геймеры с игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One могли наслаждаться битвами только против других консольщиков. Сейчас всё поменялось, и сотни тысяч читеров хлынули на общие сервера.

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Очередной жертвой читеров стала игра Call of Duty Modern Warfare и Warzone – популярный аналог королевской битвы. Владельцы консолей сообщают, что играть стало просто невозможно. Читеры с ПК атаковали сервера, сделав жизнь консольщиков невыносимой. Разработчик игры – Infinity Ward заняла правильную позицию, заблокировав уже 70 000 аккаунтов. В случае Call of Duty Modern Warfare это значит, что купленный ключ больше не позволит войти в онлайн. Между тем для Warzone таких ограничений нет. Достаточно создать новый аккаунт и продолжить игру.

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Разработчик игры утверждает, что ведёт активную борьбу с читерами. Создана специальная команда, которая отслеживает новые читы и хаки, ведётся постоянный мониторинг ситуации. Возможно, в обозримом будущем такими способами и удастся охладить пыл читеров. Однако, есть опасения, что Infinity Ward может просто отказаться от кроссплатформенной игры.