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Летом 2017 года в продажу поступил самый дешёвый процессор семейства Ryzen на новой архитектуре Zen. Это был 4-яденый Ryzen 3 1200. Долгое время он выполнял почётную роль офисного процессора, который позволяет получить существенную экономию при покупке компьютера. Он также отлично подходил для старта, когда денег на более продвинутый чип не хватает. Всё дело в том, что уже много лет все настольные процессоры AMD выпускаются на платформе AM4, это позволяет обновить чип, без необходимости покупки материнской платы.

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Скажем так, в апреле 2020 года Ryzen 3 1200 выглядит не очень свежо. Он не занимает первые строчки продаж, хотя стоимость его начинается с 60 долларов. Кроме того, это процессор самого первого поколения, выполненный по нормам 14-нм техпроцесса. AMD прекрасно понимает ситуацию. Как стало известно, красные решили выпустить обновлённую версию Ryzen 3 1200 AF+. Она получит обновлённое ядро Zen+, а также 12-нм техпроцесс.

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Ранее такое же обновление было произведено с популярным чипом Ryzen 5 1600, который получил бесплатный прирост производительности. В данный момент сложно оценить прирост мощности после подобных модификаций. Самое главное, что это будет полностью бесплатно, ведь новинка будет продаваться параллельно с текущим Ryzen 3 1200 за 60 долларов. Если вы задумали покупку подобного процессора, обязательно выбирайте версию с приставкой «AF+», бесплатный прирост производительности ещё никому не вредил.