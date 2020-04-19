NVIDIA GeForce GTX 1050 – лучшая видеокарта для World of Tanks или слишком низкая производительность для современных игр по мнению экспертов Gecid
Были времена, когда видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 была одной из самых продаваемых на рынке. Она обеспечивала приемлемую производительность в большинстве игр, позволяя практически любому почувствовать себя геймером. Время этой карты ушло. Её всё труднее встретить в магазинах. Тем не менее, в условиях кризиса крайне актуальными стали именно недорогие решения. Сегодня мы с вами изучим, стоит ли покупать такую видеокарту для современных игр, а также нужно ли её менять, если вы играете только в онлайн-игры.
реклама
Для тестирования эксперты сайта Gecid использовали большой игровой портфель. В первую очередь это были онлайн-игры, которые являются наиболее популярными среди геймеров. Кроме того, они обратились к современным одиночным играм, выставив минимальное разрешение и самые низкие настройки графики. Всего в тестировании участвовало 25 актуальных игр, настройки к каждой из которых указаны в таблице результатов на изображении.
реклама
реклама
рекламаЧто же, если вы любитель онлайн-игр, то прямо сейчас беспокоится не о чем. GeForce GTX 1050 отлично справляется с PUBG, Fortnite, Overwatch, World of Tanks и другими подобными играми. Однако, когда речь заходит о современных проектах ААА-уровня – Gears 5, Control, Metro Exodus и тому подобных, ситуация меняется. Для подобных проектов GeForce GTX 1050 не подходит. Владельцам таких видеокарт лучше задуматься об обновлении, а тем, кто только приглядывается к GTX 1050 – обратить внимание на более производительные решения.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила