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Были времена, когда видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 была одной из самых продаваемых на рынке. Она обеспечивала приемлемую производительность в большинстве игр, позволяя практически любому почувствовать себя геймером. Время этой карты ушло. Её всё труднее встретить в магазинах. Тем не менее, в условиях кризиса крайне актуальными стали именно недорогие решения. Сегодня мы с вами изучим, стоит ли покупать такую видеокарту для современных игр, а также нужно ли её менять, если вы играете только в онлайн-игры.

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Для тестирования эксперты сайта Gecid использовали большой игровой портфель. В первую очередь это были онлайн-игры, которые являются наиболее популярными среди геймеров. Кроме того, они обратились к современным одиночным играм, выставив минимальное разрешение и самые низкие настройки графики. Всего в тестировании участвовало 25 актуальных игр, настройки к каждой из которых указаны в таблице результатов на изображении.

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Что же, если вы любитель онлайн-игр, то прямо сейчас беспокоится не о чем. GeForce GTX 1050 отлично справляется с PUBG, Fortnite, Overwatch, World of Tanks и другими подобными играми. Однако, когда речь заходит о современных проектах ААА-уровня – Gears 5, Control, Metro Exodus и тому подобных, ситуация меняется. Для подобных проектов GeForce GTX 1050 не подходит. Владельцам таких видеокарт лучше задуматься об обновлении, а тем, кто только приглядывается к GTX 1050 – обратить внимание на более производительные решения.