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Совсем недавно стало известно о выходе необычной видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio производства MSI. Не спешите радоваться, из необычного там только память, которая вместо штатных 14 Гбит/с получила значение 16 Гбит/с. На первый взгляд перед нами что-то невероятное – видеокарта, которая будет способна превзойти любую другую модель, но, после внимательного изучения, всё становится на свои места.

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Летом 2019 года в продажу поступила видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER. Она принесла небольшое улучшение всех показателей обычной RTX 2080 в купе с быстрой памятью и повышенными тактовыми частотами. Специально для новой видеокарты использовалась новая память, GDDR6, которая была способна разгоняться гораздо выше привычных 14 Гбит/с. Для того чтобы не отбирать продажи у старшей версии с приставкой «Ti», было решено остановиться на 15.5 Гбит/с. Мы уже видели эксперимент, в ходе которого энтузиастам удалось пересадить на RTX 2080 Ti новую память. После долгих манипуляций, пайки и разгона у них получилась RTX 2080 Ti SUPER, о скором выходе которой долгое время говорили СМИ.

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GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio основана на той же памяти, что и RTX 2080 SUPER. Но, что самое любопытное, в продуктовой линейке MSI она не оказалась на первом месте, уступая более производительной RTX 2080 Ti Lightning Z, которая довольствуется стандартной памятью на 14 Гбит/с. Всё дело в том, что обновлённая видеокарта не получила дополнительного буста за счёт тактовых частот. Тестов новинки пока нет, и мы не можем говорить, насколько она станет производительнее текущей версии на 14 Гбит/с. Но тот факт, что MSI упустила возможность создать нечто похожее на долгожданную RTX 2080 Ti SUPER, не вызывает сомнений. Возможно, теперь, когда память GDDR6 стала доступнее, другие производители последуют по пути MSI, создавая сверхмощные решения для энтузиастов.