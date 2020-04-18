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Очень скоро всех пользователей настольной операционной системы Windows 10 ждёт большое обновление Windows 10 May 2020 Update, ранее известное под номером 2004. Оно принесёт ряд новых функций, упростив работу с проводником, поиском и некоторые другие элементы. Согласно последней информации, вместе с этим обновлением нас ждёт поэтапное внедрение совершенно новой модели получения обновлений Windows Feature Experience Pack. Если Microsoft реализует хоть часть своих планов, нас ждёт глобальный пересмотр Центра обновлений Windows 10 и самой структуры операционной системы.

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Те, кто уже успел скачать предварительную версию Windows 10 20H1 (2004), уже успели заметить новую настройку Windows 10Х Feature Experience Pack. Главной особенностью новой функции станет возможность получать обновления программ напрямую из магазина приложений без загрузки большого пакета с десятками дополнительных драйверов и патчей безопасности. Сама Microsoft уже распространила среди ОЕМ-разработчиков сообщение, что Windows Feature Experience Pac является крайне важной частью системы и её ни в коем случае нельзя отключать.

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На первый взгляд всё выглядит непонятно и сложно. Однако, на самом деле, это полностью меняет способ получения обновлений для Windows 10. В настоящее время множество проблем приходит вместе с обновлениями. Каждую неделю мы слышим о красных экранах, проблемах с поиском, звуком и вообще всем, что только может работать некорректно. Всему виной еженедельные обновления, которые включают десятки и даже сотни компонентов. Если Microsoft разрешит загружать только важные для пользователя элементы – это вполне может стать самым важным изменением за последние годы. Это в свою очередь повысит стабильность ОС, исключая множество проблем с компонентами, которые пользователю не нужны.

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P.S. Точной даты внедрения новой системы нет. Тот факт, что она начнёт плавно внедряться начиная с майского обновления не исключён. Вполне возможно, что масштабные изменения нас ждут в конце текущего года с обновлением Windows 10 20H2.