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Один из наиболее популярных программ, которую используют все эксперты во время масштабных тестов – это Cinebench R20. Разработчики этого бенчмарка никогда не были замечены в подмене результатов. Мало того, поскольку тест основан на мощном инструменте рендеринга Cinema 4D, он один из немногих демонстрирует реальные показатели.

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Cinebench R20 поддерживает множество технологий. К примеру, он справляется с процессорами до 256 потоков (128 физических ядер), что позволяет ему тестировать от самых примитивных чипов до серверных монстров. Сегодня мы представляем ТОП наиболее производительных процессоров за апрель 2020 года. Результаты будут представлены как в однопоточных, так и многопоточных дисциплинах.

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Как видите, в однопоточных дисциплинах всё ещё лучше Intel. Старый добрый Core i7-8700K, разогнанный до 5,7 ГГц, творит чудеса. Данный результат не говорит об его актуальности в 2020 году, однако доказывает, что много мегагерц – это хорошо. Между тем, довольно неплохо себя показал AMD Ryzen 9 3900X, который даже в однопотоке способен на многое. Совершенно другая ситуация с многопотоком. Там пиром правят красные. Они фактически выдавили Intel с пьедестала. Особенно это заметно по настольным процессорам со стороны Intel, лучший из которых – Core i9-9900K даже не входит ТОП 50 рейтинга Cinebench R20.

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