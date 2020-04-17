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AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии

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В конце текущего года должны выйти настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии. На данный момент в утечках не значится ни один чип нового поколения. Между тем графиков и слухов, сообщающих о значительном приросте производительности в однопоточных и многопоточных задачах, предостаточно. Это очень обнадёживающая информация, но многим хотелось бы знать, смогут ли они сохранить материнскую плату, или придётся покупать новую. Сегодня у нас есть только частичный ответ на этот вопрос, но это лучше, чем ничего.

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Давайте начнём с хороших новостей: чипсеты B450 и X470 точно будут поддерживать новые процессоры Ryzen 4000-й серии. Сказать, что эти чипсеты старые, нельзя, но и назвать их молодыми не поворачивается язык. Для установки любого процессора из 4000-й серии придётся обновить микрокод материнской платы, который будет любезно предоставлен производителями. 

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Между тем, есть и более насущный вопрос: что будет с чипсетами А320 и B350? Как известно, абсолютно все процессоры Ryzen 3000-й серии могут быть установлены на самые бюджетные материнские платы на чипсете А320. Другой вопрос, будут ли они там стабильно работать, но это уже на совести производителей материнских плат. Точных сведений о том, сколько подобных бюджетных материнских плат в рабочем состоянии находится на руках, нет. Пока данный вопрос остаётся без ответа. Но есть все основания полагать, что обладатели материнских плат на чипсетах А320 и В350 могут остаться за бортом, ведь полноценная реализация всех технологий потребует жертв. Решится ли AMD принести на алтарь владельцев чипсетов А320 и B350 пока не ясно. 

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P.S. И уж совсем неясно, что будет с чипсетом Х370. 

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