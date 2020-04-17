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Уже ни для кого не секрет, что популярный набор тестов Userbenchmark не всегда показывает результаты, соответствующие реальности. Как минимум полгода фанаты AMD утверждают, что справедливые оценки под угрозой. Что же, сегодня у них будет ещё один повод возмутиться неспортивным поведением Userbenchmark.

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Сегодня стали известны результаты противоборства двух процессоров: Intel core i5-10600 и AMD Ryzen 5 3600. Оба процессора представляют собой 6-ядерные 12-потомные чипы. Прежде чем мы перейдём к сути вопроса, взгляните на изображение ниже. Особенно обратите внимание на показатели, обведённые красным кругом. Как видите, core i5-10600 получил в однопотоке 143 балла, против 136 у Ryzen 5 3600. Во всех остальных дисциплинах наблюдается небольшое преимущество AMD. По логике вещей, победил красный процессор. Увы, наши читатели ничего не понимают в правильной оценке.

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Итоговый показатель: 91.4% у Intel против 87.9% у AMD. Результат действительно поразительный. Ещё раз приглядитесь к показателям. Судя по всему, Userbenchmark сильно переоценивает ценность однопотока. Настолько, что несмотря на полное доминирование (с небольшим отрывом, но по всем тестам) Ryzen 5 3600 минимальная разница в однопоточной дисциплине прибавила core i5-10600 достаточное количество баллов для победы. Ситуация необъяснимая. Возможно, наши читатели смогут лучше разъяснить сложившуюся ситуацию.