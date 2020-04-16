Ожидается масштабное снижение цен на PlayStation 4 – Sony не планирует делать все ставки на PlayStation 5
Трудно сказать, сколько людей планируют себе купить игровую приставку PlayStation 5 в первые полгода после её выхода. Многое будет зависеть от линейки видеоигр и реального быстродействия, которое сможет предложить новая консоль. Не менее важна цена, которую установит на новинку Sony. Все эти переменные пока сложно предсказать. Тем не мене есть информация, которую стоит знать всем, кто планировал покупку консоли от японской компании.
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Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании Sony заявляет, что к марту 2021 года будет произведено всего 5-6 миллионов консолей PlayStation 5. Это критически мало, ведь предыдущая приставка PlayStation 4 за первые полгода продалась в количестве 7.5 миллионов штук. Особое беспокойство вызывает тот факт, что похожая информация поступила также от отраслевых инсайдеров, которое утверждают, что японская корпорация обратилась к производителям с просьбой уменьшить количество производимых приставок.
рекламаВыход из сложившейся ситуации может состоять в привлечении внимания к сервису PlayStation Plus. По мнению аналитиков, Sony планирует масштабное снижение цен на текущее поколение приставок. Новая стратегия заключается не в разовых продажах, а в подсаживании пользователя на услуги. Обычная версия PlayStation 4 сейчас стоит 300 долларов. PlayStation Pro реализуется за 400. О какой скидке идёт речь, неясно. Аналитики говорят о повышенном внимании руководства японской компании к сервису PlayStation Now, для использования которого отлично подойдёт недорогая PlayStation 4.
рекламаЧто же, запасаемся терпением и ждём огромные скидки. До начала продаж PlayStation 5 осталось не так уж и много времени. Судя по всему, стратегия Sony изменилась. Компания больше не хочет ставить всё на успех одного продукта, пытаясь уменьшить риски, расширяя портфель уникальных предложений.
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