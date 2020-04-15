Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
По мнению миллионов геймеров, Clear Sky является лучшей версией культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Между тем, какая бы она ни была интересная и глубокая, сколько бы модов с новыми миссиями не появлялось, старая графика даёт о себе знать. Время от времени появляются небольшие модификации, которые улучшают некоторые аспекты игры. Однако, ни одна из них не способна тягаться с новой глобальной модификацией от Remaster Studio, которая превращает S.T.A.L.K.E.R. в игру, не уступающую в визуальном плане современным гигантам ААА-уровня.
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Главной особенностью новой модификации стала полная переработка игрового мира. Только вдумайтесь в цифры: 70 тысяч полигонов, из которых 25 тысяч уделено движущимся объектам (монстрам, животным и другим). Глобальному пересмотру подверглась растительность, которая заиграла новыми красками после внедрения нового освещения. Особой гордостью разработчиков стали текстуры высокого разрешения. На данный момент это невероятное 8К, которое поражает неподготовленных к картинке высокого разрешения пользователей.
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Игра была полностью переведена на новый движок X-Ray. Remaster Studio пока не выложили модификацию в открытый доступ. По их словам, её получат только платные подписчики, а уже через несколько месяцев все желающие через сервис ModDB. Новые текстуры масштабируются от 2К до 8К. Сами же разработчики говорят, что даже те, у кого разрешение монитора всего 1080р увидят изменения невооружённым взглядом.
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