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По мнению миллионов геймеров, Clear Sky является лучшей версией культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Между тем, какая бы она ни была интересная и глубокая, сколько бы модов с новыми миссиями не появлялось, старая графика даёт о себе знать. Время от времени появляются небольшие модификации, которые улучшают некоторые аспекты игры. Однако, ни одна из них не способна тягаться с новой глобальной модификацией от Remaster Studio, которая превращает S.T.A.L.K.E.R. в игру, не уступающую в визуальном плане современным гигантам ААА-уровня.

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Главной особенностью новой модификации стала полная переработка игрового мира. Только вдумайтесь в цифры: 70 тысяч полигонов, из которых 25 тысяч уделено движущимся объектам (монстрам, животным и другим). Глобальному пересмотру подверглась растительность, которая заиграла новыми красками после внедрения нового освещения. Особой гордостью разработчиков стали текстуры высокого разрешения. На данный момент это невероятное 8К, которое поражает неподготовленных к картинке высокого разрешения пользователей.

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Игра была полностью переведена на новый движок X-Ray. Remaster Studio пока не выложили модификацию в открытый доступ. По их словам, её получат только платные подписчики, а уже через несколько месяцев все желающие через сервис ModDB. Новые текстуры масштабируются от 2К до 8К. Сами же разработчики говорят, что даже те, у кого разрешение монитора всего 1080р увидят изменения невооружённым взглядом.