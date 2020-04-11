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Покупка нового компьютера затратное, но крайне приятное дело. Здесь важно соблюсти правильный баланс между суммой, которую вы способны потратить на новый компьютер и его производительностью, которая должна удовлетворять ваши потребности. Скажем честно, чаще всего сделать это не удаётся. Ведь вместо старушки Radeon RX 570 хочется купить GeForce RTX 2080 Ti, а вместо слабенького Ryzen 3 1300X хотя бы Core i5 9600К. Не будем продолжать дальше. Давайте лучше взглянем на апгрейд, которые сделал себе легендарный Джон Кармак.

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Джон считается одним из наиболее влиятельных людей в игровой индустрии. Он приложил руку к таким культовым проектам, как Doom, Quake и Wolfenstein 3D. Недавно он решил уйти на покой, занявшись исследованием виртуальной реальности и ИИ. В связи с этим Джон вынужден был купить новый компьютер, сердцем которого стал 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X. Не став вдаваться в подробности Джон подшутил, сообщив что до этих пор сидел на медленном твердотельном накопителе Intel SATA. Сейчас он обзавёлся новеньким SSD Patriot Viper VPN4100, поддерживающим самый продвинутый и скоростной интерфейс PCI-Express 4.0.

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Джон сообщил, что скорость 4330 МБ/с стала для него большим сюрпризом. Будем надеяться, что такой комплект ускорит его работу, и он снова порадует нас чем-то революционным.