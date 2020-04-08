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Видеокарта GeForce GTX 980 Ti увидела свет летом 2015 года. Это без малого 5 лет назад, что для любой видеокарты кажется очень много. Вот только мы с вами говорим ни о каком-нибудь середнячке, который даже на момент своего выхода не тянул игры на максимальных настройках. Перед нами флагман 2015 года. На момент своего выхода самая быстрая пользовательская карта на Земле стоила 650 долларов. Ровно через год вышла модель GeForce GTX 1070, которая не претендовала на лавры флагманской GTX 980 Ti, но имела неплохую производительность благодаря переходу с 28-нм на 16-нм техпроцесс. В январе 2019 года появилась ещё одна видеокарта – GeForce RTX 2060, которая принесла новые технологии, новую архитектуру и волшебные лучи.

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Время от времени эксперты задаются вопросом: как чувствуют себе старые флагманы? Сегодня мы сможем изучить, хорошо ли GeForce GTX 980 Ti справляется с современными играми, а также, как он себя покажет в противостоянии с GTX 1070 и RTX 2060. По традиции обратимся к экспертам Тechspot.

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Что же, разница в производительности между GTX 980 Ti и GTX 1070 минимальна и не превышает 5%. Что до более новой RTX 2060, то отрыв от старого флагмана значителен, достигая 20%. Между тем, стоит отметить, что спустя 5 лет наш герой прекрасно себя чувствует в разрешении 1080р. Увы, 2К даётся ему не так легко, но, времена его давно ушли. Наступило время новых героев.