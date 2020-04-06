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AMD Wraith Prism Cooler уже неоднократно доказывал свою эффективность. Пожалуй, это один из наиболее успешных кулеров, которым комплектуются современные процессоры. Между тем, существуют специальные системы водяного охлаждения, которые позволяют снизить температуру, добившись высоких тактовых частот. Эксперты сайта Нardwaretimes решили выяснить, есть ли смысл от покупки дорогого водяного охлаждения (Kraken X73 AIO) на процессор Ryzen 9 3900X.

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Как известно, современные процессоры AMD Ryzen работают под управлением алгоритма Precision Boost 2 (PBO), который крайне чувствителен к температуре и может снижать тактовую частоту по поводу и без повода. Кроме того, существует ещё одни режим – AutoOC, который также отвечает за разгон чипа. По бумаге он должен добавлять +200 МГц, на самом же деле всё также упирается в температуру. Оба этих режима будут использованы в тестировании, с целью выявления оптимального. Ниже структурированы выводы, полученные в ходе эксперимента:

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При использовании Kraken X73 AIO удалось достичь тактовой частоты в 4 550 МГц, в то время как Wraith Prism не позволил этому значению подняться выше 4 500 МГц.

PBO на стандартном кулере не позволяет подняться выше 4 400 МГц, в то время как AutoOC на водяном охлаждении разогнало чип выше 4 600 МГц.

Использование Kraken X73 AIO даёт снижение температуры ниже 78 градусов при полной нагрузке, в то время как штатный кулер не способен этого обеспечить.

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Как видите, при использовании водяного охлаждения удаётся отвоевать у процессора дополнительные мегагерцы и стабильную температуру. Стоит отметить, что это практически никак не отразится на реальной производительности, однако может снизить шум и успокоить ваши нервы.