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Конкуренция – это прекрасно. Долгое время Intel пребывала в тепличных условиях, прирастая из года в год по 5%. Выбора у пользователей не было, поэтому и прироста производительности тоже не было. После триумфального возвращения AMD, Intel зашевелилась, значительно увеличив количество ядер, а также подняв тактовые частоты. Эксперты Тechradar изучили все особенности архитектуры двух производителей и уже готовы дать ответ на вопрос: кто же на самом деле делает процессоры лучше. Прежде всего важно отметить, что выводы будут основаны не на пустом месте. В основу лягут несколько характеристик:

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AMD против Intel – цена:

Много лет, если вы хотели сэкономить, то покупали процессор от AMD. Сегодня такая схема работает лишь отчасти. У красных появились мощные Ryzen 9 3950X, которые стоят больше 700 долларов, а также высокопроизводительные Ryzen Threadripper 3960Х, 3970Х и 3990Х, стоимость самого дорогого из которых превышает 4 000 долларов. Между тем, в портфолио красных есть и такие процессоры как Ryzen 5 2600, которые имеют очень выгодный ценник, обходя по этому показателю Intel. Нельзя не упомянуть Ryzen 9 3900, который будучи на 100 долларов дешевле Core i9-9900К обходит его в большинстве задач, лишь слегка уступая в играх.

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AMD против Intel – производительность:

Если речь идёт об играх, то процессоры Intel по этому показателю превосходят своих коллег из красной команды. Они дороже, но об этом мы говорили выше. Также синие имеют лучшую скорость работы в одноядерных задачах. Однако всё, что связано с многопточными требовательными дисциплинами, выходит лучше у AMD. Такие процессоры, как Ryzen Threadripper 3960Х, 3970Х и 3990Х, оказались недостижимыми для текущего поколения Intel. Также как будут недосягаемы для 10-го и, возможно, для 11-го поколения. В целом же при одинаковой стоимости разница в игровой производительности у Intel выше незначительно, а вот по всем остальным показателям лидирует AMD.

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По этому показателю с треском проигрывает Intel. У синих нет ни PCIe 4.0, ни большого количества ядер, которые нужны для рендеринга и многих других задач. Процессоры Intel всё ещё выполнены по-устаревшему 14-нм техпроцессу, в то время как у AMD даже мобильные чипы уже выпущены по нормам 7-нм техпроцесса. Не стоит забывать про энергоэффективность, которая у красных гораздо выше, чем у синих.

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В 2021 году AMD выпустит свои процессоры на 5-нм техпроцессе. Они уже будут поддерживать новую DDR5, а также станут гораздо производительнее и энергоэффективнее. Что до Intel, то в 2021 году будет эксплуатироваться всё тот же 14-нм техпроцесс. Нас ждёт переход на DDR5, правда уже в 2022 году придётся покупать новые материнские платы, ведь синие больше двух лет не используют старый сокет. Возможно, года через 3 нас ждут перемены. Сегодня же, нам кажется, полная и безоговорочная победа осталась за AMD.