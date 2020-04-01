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В последнее время на нашем ресурсе всё чаще появляются подборки игр под громкими названиями. Нам предлагают праздновать во время чумы коронавируса, радоваться самоизоляции и пировать, платя огромные суммы за игры, которые никто никогда не покупает. Сегодня у нас особая подборка, которая стоит того, чтобы появится на нашем ресурсе, пусть даже скидки продлятся не так долго, как нам бы хотелось.

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Игровой сервис Humble предлагает купить очень любопытную подборку: 45 игр, множество комиксов, популярных книг и учебную литературу. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Ключевой особенностью станет не только то, что можно сэкономить, ведь обычная цена пакета составляет 1071 доллар вместо 30, которые просит Humble сейчас. И даже не то, что с этими играми можно отлично провести время во время самоизоляции. Представители сервиса заявили, что все деньги от продажи пойдут в фонд по борьбе с эпидемией коронавируса.

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Поддержку проекту уже выразила организация «Врачи без границ», а также некоторые мене известные фонды. Акция продлится до 7 апреля. Сумма пакета 30 долларов. Humble напомнила, что ваши деньги пойдут на покупку масок, одноразовых перчаток, халатов и других средств защиты для врачей, которые борются с эпидемией по всему миру, фактически оставаясь незащищёнными. На момент написания материала было продано более 70 000 пакетов. Ссылка на игры здесь.

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. Есть возможность внести больше 30 долларов, а также скорректировать направление, на которое пойдёт уплаченная вами сумма.