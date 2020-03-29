Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Эпидемия коронавируса полностью поменяла жизнь миллионов людей по всему миру. Вместо работы приходится сидеть дома и играть в компьютерные игры. Хотя, многие из наших читателей так живут последние десять лет. Но, не будем о геймерах. Кто-то ещё получат заработную плату, другие вынуждены тратить накопления, которые откладывались на «чёрный» день. Представьте себе ситуацию: лежите вы на диване, в шлеме виртуальной реальности и смотрите рекламу. Неприятное, но очень прибыльное дело. По крайней мере будет таким, если Microsoft реализует задуманное.

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26 марта софтверный гигант подал необычную патентную заявку, суть которой сводится к тому, что за определённую активность вашего тела вам могут начисляться бонусы в криптовалюте, например, в Биткоинах. Вообще, это может быть что угодно. Возможно, вас попросят пробежаться, или попрыгать, кто знает, что взбредёт в голову рекламодателю. В конце концов, кто-то же должен тестировать новую линию кроссовок.

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Если проще: пользователь получит датчик, которые ведёт мониторинг его активности, в том числе и интеллектуальной. Удалённые сервер рассылает подключённым к системе пользователям задачи, после выполнения которых на его счёт переводятся желанные Биткоины. Один из примеров, который приводит сама Microsoft – это просмотр рекламы и социальных сетей. Конкретных дат реализации такой любопытной технологии не указано. Однако, если рано или поздно это случится, интересно узнать: кого будет больше, рекламодателей, или желающих выполнять указания ИИ за вознаграждения?