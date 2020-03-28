Ноутбук на производительном процессоре AMD Ryzen 7 4800H Renoir и видеокарте GeForce RTX 2060 оценён в менее 1 000 долларов
Новые гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir появятся в продаже в ближайшую неделю. Неизвестно, решатся ли ключевые производители вывести их на рынки Европы и США. Но тот факт, что первыми они появятся в Китае, не вызывает сомнений. Благодаря утечкам известна не только производительность многих APU, но и то, что они получат невысокий ценник по сравнению со своими конкурентами из синего лагеря.
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Очередным подтверждением этому стала следующая информация: ноутбук производства ASUS был замечен на китайском сайте с ценником ниже 1 000 долларов. Но это далеко не всё. Кроме процессора Ryzen 7 4800H устройство получило SSD на 512 Гб, дисплей на 144 Гц и отличную видеокарту GeForce RTX 2060.
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рекламаОсобенно интересной такая цена смотрится на фоне последних тестов в которых процессор Ryzen 7 4800H показал очень внушительные результаты, сравнявшись с довольно мощным настольным 8-ядерником Ryzen 7 2700X (около 1 800 баллов). Стоит отметить, что такие цены будут не везде, ведь в Британии один из ноутбуков ASUS засветился по предварительной цене в 1 600 долларов. Возможно, таким образом производители намерены подстегнуть снизившиеся продажи на китайском рынке, в любом случае, после официального анонса в начале апреля мы сможем узнать больше о стоимости новой линейки ноутбуков.
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