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Новые гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir появятся в продаже в ближайшую неделю. Неизвестно, решатся ли ключевые производители вывести их на рынки Европы и США. Но тот факт, что первыми они появятся в Китае, не вызывает сомнений. Благодаря утечкам известна не только производительность многих APU, но и то, что они получат невысокий ценник по сравнению со своими конкурентами из синего лагеря.

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Очередным подтверждением этому стала следующая информация: ноутбук производства ASUS был замечен на китайском сайте с ценником ниже 1 000 долларов. Но это далеко не всё. Кроме процессора Ryzen 7 4800H устройство получило SSD на 512 Гб, дисплей на 144 Гц и отличную видеокарту GeForce RTX 2060.

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