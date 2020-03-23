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В последние годы Microsoft делала всё, чтобы убедить миллионы пользователей в том, что Защитник Windows не уступает платным антивирусным программам сторонних разработчиков. Точных данных о том, насколько эффективной была подобная маркетинговая работа, нет. Тем не менее, уровень доверия к ключевому компоненту системы вырос, вселив в пользователей уверенность в личной безопасности. Похоже, подобные выводы были преждевременны.

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Последнее обновление от 17 марта сломало Защитник Windows. Часть пользователей жалуется на то, что по неизвестным причинам программа начала пропускать вирусы, сообщая, что пользователь собственноручно добавил их в исключения. Другие пользователи уверяют, что сообщений вообще не было, но значительная часть файлов было пропущена. Однако ещё хуже ситуация у тех, у кого Защитник Windows даже не может завершить сканирование. Что любопытно, после сбойного завершения, система сообщает, что всё в полном порядке, хотя никакого сканирования не было проведено.

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Microsoft не сообщает о проблеме и не подтверждает её. Проблема с антивирусным ПО появляется только на версии Windows 10 версии 1909 с последним обновлением от 17 марта. Следующий патч будет во вторник 14 апреля, а значит ждать придётся очень долго. Вероятно, на это время тем, у кого появились подобные проблемы, лучше установить одно из популярных бесплатных ПО, которые смогут обеспечить хоть какую-то безопасность.