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Общеизвестно, что большинство вирусов плохо переносят повышенные температуры. Есть сведения, что коронавирус погибает при температуре свыше 27 градусов. Однако, многие учёные пока не готовы давать на этот счёт окончательные рекомендации. Всё дело в том, что вирус мутирует, и его новая версия может быть более устойчивой к жаре, чем текущая. Тем не менее, после нагрева до 50 градусов, даже самый стойкий коронавирус погибает. Именно на этом основаны два полезных гаджета от Xiaomi.

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Китайская компания создала два простых в использовании и удобных прибора – диспенсера, каждый из которых способен очень быстро нагреть воду. Принцип действия первого чрезвычайно прост. По специальному шлангу в диспенсер поступает питьевая вода, которая нагревается и подаётся через кран в подходящую ёмкость. По заявлению производителя, всего через 3 секунды можно пить горячий чай. Стоимость данного устройства составляет 52 доллара.

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Ещё более впечатляющим является мгновенный нагреватель горячей воды – CUBER. Его стоимость составит 282 доллара, но это компенсируется продвинутыми характеристиками. Так, он способен не только нагреть воду до нужной температуры, но и очистить загрязнённую жидкость. Интеллектуальное управление позволяет управлять нагревом, для получения жидкости необходимой температуры.

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