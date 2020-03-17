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Совсем недавно Microsoft официально заявила об изменениях работы некоторых компонентов операционной системы Windows 10, которые в значительной мере повышают стабильность системы. В первую очередь это должно было коснуться драйверов, которые теперь будут тестироваться гораздо тщательнее, чем раньше. Судя по всему, что-то снова пошло не так.

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Согласно полученным сведениям, несколько обновлений Windows 10: KB4535996, KB4540673 и KB4551762 приводят к замедлению быстродействия компьютера. Что любопытно, если раньше пользователи сообщали, что достаточно перезапустить ОС, то сейчас вообще ничего не помогает. Мало того, значительное замедление видно абсолютно во всех приложениях. Особенно страдают геймеры, которым важен каждый потерянный fps, в то время как подобные проседания количества кадров могут быть несовместимы с комфортной для глаз плавностью прорисовки картинки.

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Эксперты внимательно изучили каждое обновление. На данный момент понять, в чём заключается причина замедления работы системы, не удалось. Microsoft также хранит молчание. По словам тех, кто уже столкнулся с проблемой, единственный выход, это удалить все обновления, которые принесли с собой новые ошибки. Если же эти манипуляции не помогут, эксперты советуют, либо попробовать ещё раз скачать обновление KB4540673, удалив его после установки, либо ждать, когда Microsoft выпустит очередной патч, исправляющий эту ошибку.