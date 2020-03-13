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Уже много лет больше часть владельцев компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 фактически являются бесплатными тестировщиками многочисленных нововведений. Кроме постоянных проблем с критическими обновлениями пользователей беспокоит автоматическое обновление драйверов, которое часто приводит к непредсказуемым последствиям.

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С одной стороны – данная функция крайне полезна, поскольку даёт возможность получить полностью готовую систему даже незнакомым с установкой оборудования пользователям. С другой – в последнее время всё чаще звучат требования прекратить рассылку драйверов, поскольку она выводит из строя саму операционку. Ранее Microsoft уже предупреждала о том, что в одном из обновлений существенно пересмотрит концепцию рассылки драйверов. Источники сообщают, что это случилось.

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Теперь развёртывание драйверов будет проходить поэтапно. Так, новый драйвер вначале будет поступать на один или два процента устройств. После того, как Microsoft убедится, что значительных проблем нет, будет принято решение о рассылке драйверов на все остальные системы. Эксперты утверждают, что 98% пользователей смогут получать драйвера, которые практически не приводят к проблемам в системе. Это значительно повысит стабильность Windows 10. Вот только, как быть с теми, кому посчастливится попасть в 1-2%?