Microsoft пообещала значительно повысить стабильность Windows 10
Уже много лет больше часть владельцев компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 фактически являются бесплатными тестировщиками многочисленных нововведений. Кроме постоянных проблем с критическими обновлениями пользователей беспокоит автоматическое обновление драйверов, которое часто приводит к непредсказуемым последствиям.
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С одной стороны – данная функция крайне полезна, поскольку даёт возможность получить полностью готовую систему даже незнакомым с установкой оборудования пользователям. С другой – в последнее время всё чаще звучат требования прекратить рассылку драйверов, поскольку она выводит из строя саму операционку. Ранее Microsoft уже предупреждала о том, что в одном из обновлений существенно пересмотрит концепцию рассылки драйверов. Источники сообщают, что это случилось.
рекламаТеперь развёртывание драйверов будет проходить поэтапно. Так, новый драйвер вначале будет поступать на один или два процента устройств. После того, как Microsoft убедится, что значительных проблем нет, будет принято решение о рассылке драйверов на все остальные системы. Эксперты утверждают, что 98% пользователей смогут получать драйвера, которые практически не приводят к проблемам в системе. Это значительно повысит стабильность Windows 10. Вот только, как быть с теми, кому посчастливится попасть в 1-2%?
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