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Microsoft пообещала значительно повысить стабильность Windows 10

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Уже много лет больше часть владельцев компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 фактически являются бесплатными тестировщиками многочисленных нововведений. Кроме постоянных проблем с критическими обновлениями пользователей беспокоит автоматическое обновление драйверов, которое часто приводит к непредсказуемым последствиям. 

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С одной стороны – данная функция крайне полезна, поскольку даёт возможность получить полностью готовую систему даже незнакомым с установкой оборудования пользователям. С другой – в последнее время всё чаще звучат требования прекратить рассылку драйверов, поскольку она выводит из строя саму операционку. Ранее Microsoft уже предупреждала о том, что в одном из обновлений существенно пересмотрит концепцию рассылки драйверов. Источники сообщают, что это случилось.

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Теперь развёртывание драйверов будет проходить поэтапно. Так, новый драйвер вначале будет поступать на один или два процента устройств. После того, как Microsoft убедится, что значительных проблем нет, будет принято решение о рассылке драйверов на все остальные системы. Эксперты утверждают, что 98% пользователей смогут получать драйвера, которые практически не приводят к проблемам в системе. Это значительно повысит стабильность Windows 10. Вот только, как быть с теми, кому посчастливится попасть в 1-2%? 

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RuZoO
03:17
120Вт на 5.4? Ты или совсем или совсем уже! У меня 7700К в стоке плюс я занизил на 1.1в и греется до 70 и нихера там нету еще 91Вт как интел пишет, там 83+-Вт. Тебе подсказать что случается с моим 770...
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Xrona666
03:17
АМД уже ничего не нужно делать, у них пока всё хорошо идёт, а вот интелу стоило бы задуматься.
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
Dark_Cloud
03:01
Не, ну приврать 95-123 еще как-то. Но на голубом глазу указывать 35? А если кто-то его под пассивный радиатор водрузит? Arctic Cooling Alpine 11, например, 47w - с запасом же.
Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой
Mad Deepness
02:59
Какбе у плойки эти 16 гб общие для цп и гп. Так что интенсивность горения пукана можешь убавить.
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Mad Deepness
02:57
Если ты в игры не играешь, то какого хрена твой высер делает под новостью о видеокарте?
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Эдуард Многочленов
02:49
Наконец-то достойная новость для крупнейшего оверклокерского сайта 👍
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Алекс Жмышенко
02:45
3700X в стресс тесте жрет не более заявленных 65 Ватт
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
Komputers Best
02:43
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Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
darmate
02:43
ну и ладно
Intel Core i9-10900T отметился в SiSoftware Sandra с частотой 4.5 ГГц
Ser Ivanov
02:41
Фризы не в играх, фризы в голове ярых синих фанатов.
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
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