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Большинство людей полагают, что Huawei – это производитель смартфонов. Некоторые знают, что компания специализируется на создании телекоммуникационного оборудования. Немногие слышали, что китайцы разработали собственные процессоры, которые устанавливают в наиболее производительные устройства. Как оказалось, это далеко не всё, чем Huawei может нас удивить.

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Прямо сейчас в городе Сямынь в провинции Фуцзянь завершается строительство огромной фабрики, которая будет производить процессоры. Среди владельцев числится Digital China, которая подписала договор о выпуске процессоров Kunpeng с компанией Huawei. Согласно официальной информации, производственная площадь составит 1 миллион метров2 при полезной площади в 3 миллиона метров2. Сдача завода запланирована на май 2020 года. Планируется производить серверные и настольные процессоры. Согласно планам на три года, настольных - Kunpeng 920 будет создано 60 миллионов штук, а серверных 10 миллионов.

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На этом же предприятии Huawei наладит выпуск материнских плат, которые по своим характеристикам соответствуют среднебюджетным вариантам для процессоров AMD и Intel. Там же планируется собирать серверы, на специализированных 64-ядерных чипах.

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Kunpeng 920 представляет собой 8-ядерный ARM-процессор, созданный по нормам 7-нм техпроцесса. Тактовая частота составит 2.66 ГГц. Сообщается, что производительности компьютеров на этих процессорах будет достаточно для повседневных задач. Кроме того, там будет установлена специализированная ОС китайского производства. План очень масштабный и предполагает плавный перевод больше части государственных организаций на процессоры собственного производства.