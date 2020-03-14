Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei пообещала завалить внутренний рынок современными 7-нм процессорами – первые 60 миллионов выйдут к 2022 году

для раздела Блоги
1
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Большинство людей полагают, что Huawei – это производитель смартфонов. Некоторые знают, что компания специализируется на создании телекоммуникационного оборудования. Немногие слышали, что китайцы разработали собственные процессоры, которые устанавливают в наиболее производительные устройства. Как оказалось, это далеко не всё, чем Huawei может нас удивить. 

реклама

Прямо сейчас в городе Сямынь в провинции Фуцзянь завершается строительство огромной фабрики, которая будет производить процессоры. Среди владельцев числится Digital China, которая подписала договор о выпуске процессоров Kunpeng с компанией Huawei. Согласно официальной информации, производственная площадь составит 1 миллион метров2 при полезной площади в 3 миллиона метров2. Сдача завода запланирована на май 2020 года. Планируется производить серверные и настольные процессоры. Согласно планам на три года, настольных - Kunpeng 920 будет создано 60 миллионов штук, а серверных 10 миллионов.

реклама

На этом же предприятии Huawei наладит выпуск материнских плат, которые по своим характеристикам соответствуют среднебюджетным вариантам для процессоров AMD и Intel. Там же планируется собирать серверы, на специализированных 64-ядерных чипах. 

реклама

Kunpeng 920 представляет собой 8-ядерный ARM-процессор, созданный по нормам 7-нм техпроцесса. Тактовая частота составит 2.66 ГГц. Сообщается, что производительности компьютеров на этих процессорах будет достаточно для повседневных задач. Кроме того, там будет установлена специализированная ОС китайского производства. План очень масштабный и предполагает плавный перевод больше части государственных организаций на процессоры собственного производства. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
5
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
24
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
37
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
32
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
87
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
85
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 194
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 87
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
159
GeForce GTX 275 с почти двукратным разгоном отметилась в 3DMark Vantage Performance
8
Очередной бенчмарк был уличён в излишней преданности процессорам Intel — новая версия пакета низвергла CPU от AMD в бездну
31
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
42
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
48
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
48
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project уже доступна для загрузки
15
Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
29
ТОП лучших игровых процессоров на все случаи жизни от AMD – выбираем правильный геймерский процессор вместе с Рcgamesn
28
Китайская версия видеокарты Radeon RX 590 может порадовать поклонников AMD очень низкой ценой
12
Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
17
Эксперты международного формата прокомментировали опасность 5G сетей на организм
37
Игровой ПК на Ryzen 5 3600X с GeForce RTX 2070 SUPER за 2000 долларов – сборка Tom’s Hardware
23
Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
26
Когда процессоры были большими: сотрудники AnandTech увеличили Ryzen в 723 раза
10
Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии
13
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
80
PC-версия Borderlands 3 приятно удивила показателем «онлайна» в Steam
6
Стоит ли переплачивать за прокаченную версию видеокарты – на примере Radeon RX 5700 ХТ Red Devil – 400 долларов против 440 по версии Hardwaretimes
6
Разогнанная видеокарта Radeon RX 5600 XT подешевела до 279 долларов
3

Популярные статьи

Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
66
VRM плавится - пользователь радуется
123
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
24
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
18
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
11
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
5

Сейчас обсуждают

mimigen
20:38
Делайте это в другом месте и на другом ресурсе, плиз!
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
sevik68
20:36
Молодцы китайцы. Не сломило их биооружие
Huawei пообещала завалить внутренний рынок современными 7-нм процессорами – первые 60 миллионов выйдут к 2022 году
AltosK
20:35
я могу фамилию этого петушары исковеркать, если нужно. не вопрос
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
sevik68
20:35
Сейчас школьники дома засядут и попрет стата CS в гору
Одновременный «онлайн» CS:GO преодолел отметку в один миллион игроков
Mad Deepness
20:29
Говносборка для говноигр от юбисофт. Как же все дорого и плохо у интуля и асуса. Купил себе бюджетную мать на AM4 от гиги, дешевле 5к, и шестиядерную рязань 2600 отлично тянет, даже с разгоном. В сто...
VRM плавится - пользователь радуется
terenty79
20:27
короче, в связи с тем что я всю свою жизнь, живу в унитазной стране, в которой постоянно то кризис, то девальвация национальной валюты постоянно случаются, я в очередной раз не дождался снижения цены ...
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
Каа
20:24
проц 3770/1270v2 на эту мать стоит 5000-6000 руб. Результат будет такой, буква К не нужна:
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
eds
20:21
В свою очередь могу сказать, что презираю всю сферу услуг, если бы люди не тратили кучу денег на фаст фуд, на доставку еды, не ходили в рестораны, не пользовались бы услугами клининговых компаний и т....
Мойте руки вместо еды: Intel ввела новые меры по сдерживанию коронавируса
НоуНейм228
20:19
прорывной рывок
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
terenty79
20:18
с таким курсом бакса даже эти нещастные 100 это в рублях уже очень большие деньги. а ведь ещё таможня, ндс, и процент продавца с этим 100 обязательно приплюсуются.
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем