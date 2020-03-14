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Многие из нас задаются сложным вопросом: какой самый лучший процессор для игр в 2020 году? Вариантов много, но, на самом деле, ответ только один: это процессор Ryzen от компании AMD. В данном материале мы будем оценивать продукты беспристрастно, несмотря на голые fps в играх, ведь зачастую разница между конкурентами из синего и красного лагеря не превышает 5 кадров в секунду, чего не скажешь о цене, которая может отличаться почти в 2 раза. Именно поэтому эксперты сайта Рcgamesn тщательно изучили десятки процессоров и готовы пояснить: почему только Ryzen может считаться лучшим процессором для игр в 2020 году.

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Оптимальный выбор: AMD Ryzen 5 3600. Когда речь заходит об оптимальном выборе, важно помнить про такой фактор, как цена. Ryzen 5 3600 как никто другой соответствует пониманию оптимальности. Каждый рубль, который вы на него потратите, окупится. 6 ядер, 12 потоков и превосходная производительность в играх. Core i5-9600K будет справляться с играми лучше, но ведь он и стоит почти в 2 раза дороже. Самое главное, что нужно помнить при покупке данного процессора: это потенциал. У него огромный, потенциал, который будет раскрываться с каждым годом радуя своих владельцем превосходным геймингом на достойном уровне.

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Ryzen 5 3600X. Если вы не стеснены в лишних 50 долларов, непременно обратите внимание на прокаченную версию предыдущего чипа. Он обладает повышенной тактовой частотой и мощным кулером, позволяющим разогнать его на дополнительные 5-10%, увеличив fps в ваших любимых играх.

Экономный вариант: AMD Ryzen 5 2600. Данный процессор не так хорошо справляется с играми, как его новая версия 3000-й серии, но для тех, кто хочет экономить, это может сыграть решающее значение, ведь цена на Ryzen 5 2600 стартует со 120 долларов.

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Идеальное вложение: Ryzen 7 3700X. На этом процессоре нельзя сэкономить, как это было на младших версиях, но, по сравнению с дорогими предложениями от Intel, он остаётся идеальным вложением средств. 8 ядер достаточно для любых задач. В играх он идёт на равных с чипами от синих за 400 долларов, значительно превосходя их в рабочих приложениях. Но главное, он как минимум 3 года будет оставаться актуальным, поскольку у конкурента просто нет ничего с такой же производительностью за эту цену.

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AMD Ryzen 9 3900X. Если вы выбрали такой процессор, то, скорее всего, он вам нужен для работы. Тогда ваш выбор полностью оправдан и логичен. Это один из наиболее мощных чипов на рынке для сложных рабочих задач, мало того, он не подведёт вас и в играх, слегка отставая от Intel Core i9 9900K. Купить такой процессор сегодня – это получить огромный запас производительности на несколько лет вперёд, ведь его 12 ядер ещё долго будут актуальны абсолютно везде.

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