Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время среди энтузиастов шли споры о том, какой процессор луче: 12-ядерный Ryzen 9 3900X или 8-ядерный Core i9 9900К. Фанаты AMD апеллируют к универсальности чипа, указывая на его огромный потенциал и высокую производительность в сложных рабочих нагрузках здесь и сейчас. Кроме того, на стороне красных полная поддержка PCIe 4 и холодный 7-нм техпроцесс. Вот только фанатам Intel вся эта информация неинтересна. Они указывают на проигрыш Ryzen 9 3900X в главной дисциплине, которая беспокоит абсолютное большинство покупателей: в играх.

реклама

Скажем прямо, спорить с синими сложно, поскольку оба процессора продавались за примерно одинаковую цену. Сложно было раньше, а сейчас в сети магазинов Microcenter проходит акция, в ходе которой можно купить процессор Ryzen 9 3900X всего за 400 долларов.

реклама

Напомним, что перед нами 12-ядерный 24-поточный чип, штатная тактовая частота которого равна 3.8 ГГц. Что до режима буста, то там он демонстрирует разгон в 4.6 ГГц, которого достаточно, чтобы почти не отставать от своего главного соперника Core i9 9900К в большинстве игр. Вместе с процессором идёт отличный кулер, который подойдёт, если вы не планируете разгон своего нового камня.