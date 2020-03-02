Лучший геймерский процессор 2020 года: Intel Core i7-9700K против Core i9-9900K – сколько fps принесёт переплата в 100 долларов от Hardwaretimes
В настоящее время на рынке продаётся два процессора, которые являются наиболее желанными для геймеров всего мира. Это: Core i7-9700K и Core i9-9900K. Первый имеет 8 ядер и имеет буст до 4.9 ГГц. Второй – разогнанная версия, получившая не только дополнительный прирост тактовых частот, но и многопоточность. Насчёт пользы виртуальных ядер для игр можно однозначно заявить, что они бесполезны. Что до повышенных тактовых частот, то до сих пор неясно, так ли они нужны, как об этом говорят фанаты компании.
реклама
При всей своей привлекательности старшая версия стоит дороже на 100 долларов. В связи с этим возникает вопрос: принесёт ли переплата в 100 вечнозелёных сколько-нибудь заметное увеличение fps. Эксперты сайта Hardwaretimes захотели поставить точку в спорах и выяснить, какой самый лучший процессор для игр. Тестирование проходило в разрешении 1080р, в качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.
реклама
реклама
реклама
реклама
Как заявляют эксперты, разница в цене существенна, а вот в реальности её вообще нет. Фактически, вы платите за красивую коробку. Если же вы купили такой процессор и сейчас являетесь его владельцем, мы можем вам сказать с полной уверенностью: эффект Плацебо действительно работает. Если же вы только присматриваетесь к одному из кандидатов на корону лучшего геймерского процессора, то ответ очевиден: только Core i7-9700K. Больше информации здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила