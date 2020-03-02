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В настоящее время на рынке продаётся два процессора, которые являются наиболее желанными для геймеров всего мира. Это: Core i7-9700K и Core i9-9900K. Первый имеет 8 ядер и имеет буст до 4.9 ГГц. Второй – разогнанная версия, получившая не только дополнительный прирост тактовых частот, но и многопоточность. Насчёт пользы виртуальных ядер для игр можно однозначно заявить, что они бесполезны. Что до повышенных тактовых частот, то до сих пор неясно, так ли они нужны, как об этом говорят фанаты компании.

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При всей своей привлекательности старшая версия стоит дороже на 100 долларов. В связи с этим возникает вопрос: принесёт ли переплата в 100 вечнозелёных сколько-нибудь заметное увеличение fps. Эксперты сайта Hardwaretimes захотели поставить точку в спорах и выяснить, какой самый лучший процессор для игр. Тестирование проходило в разрешении 1080р, в качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.

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