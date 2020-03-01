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Смартфоны Xiaomi пользуются высоким спросом у населения России. Нельзя сказать, чтобы какое-то одно устройство могло конкурировать с наиболее продаваемыми Apple iPhone 11 или Samsung Galaxy A50. Тем не менее, учитывая скорость, с которой появляются новые аппараты, иногда кажется, что все вокруг ходят с китайскими телефонами. Текущая версия фирменной оболочки MIUI 11 не принесла каких-то нововведений, которые можно было бы назвать революционными. Однако, прогресс движется. Вместе с собственной оболочкой Xiaomi выпускает обновления для своих устройств на базе последней версии Android 10.

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До Android 11 ещё далеко. Точно также, как и до MIUI 12. Между тем, в прессу уже просочились планы по обновлению нескольких линеек смартфонов, которые вынашивает компания Xiaomi. Стоит отметить, что это неофициальная информация. Также эксперты полагают, что не все из указанных устройств получат новую версию Android 11. Скорее всего в источнике отсутствует уточняющая информация, поскольку некоторые из указанных ниже телефонов останутся на той версии Android, которая у них установлена сейчас.

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Это не отменяет того факта, что они получат MIUI 12. Скорее всего, новая оболочка выйдет осенью, либо в конце лета. Точных данных на эту тему также нет.