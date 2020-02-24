Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
После анонса производительного процессора EPYC 7742 Rom, Intel оказалась в крайне тяжёлом положении. Рынок серверных чипов довольно консервативен, однако многие крупные покупатели уже начали присматриваться к продукции AMD, поскольку разница в производительности и цене между красными и синими доходит до 2-5 раз.
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Ещё одним мощным ударом по позициям Intel стала серия Ryzen Threadripper, флагманом которой стал 3990X, предложивший для энтузиастов небывалую скорость. Всё это и многое другое не оставило шансов Intel на отступление. Пришлось снижать цены.
рекламаСегодня была представлена новая линейка Cascade Lake Refresh Xeon. Это высокопроизводительные решения для серверов, которые должны составить конкуренцию 7-нм чипам EPYC Rom и Ryzen Threadripper. До последнего момента оставалось неясно, как синие будут решать проблему с ценами, ведь текущее поколение стоит около 13 000 долларов.
рекламаКак оказалось, в первую очередь удар по позициям красных будет нанесён ценами. 28-ядерный Xeon Gold 6258R теперь стоит 3950 долларов, а 24-ядерный Xeon Gold 6248R всего 2700 долларов. Что же, все ждали от Intel снижения цен, но текущее снижение может стать настоящим ударом, который может поставить под сомнение отличные продажи чипов красной компании.
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