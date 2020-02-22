Лучшие геймерские видеокарты зимы 2020 года для игр в разрешении 1080р и 2к от экспертов hardwaretimes
Покупка видеокарты, это чаще всего переход на новый уровень. Допустим, у вас была видеокарта NVIDIA GTX 1060, которая служила вам много лет верой и правдой. С ней вы не знали проблем с играми в разрешении 1080р, понижая настройки до средних на требовательных проектах. Однако после покупки 2К-монитора вы вдруг осознали, что ваша боевая подруга задыхается на таком разрешении. Выход один: купить более современную видеокарту. Сегодня мы под руководством экспертов сайта hardwaretimes проанализируем, какие видеокарты стоит брать тем, кто купил монитор с разрешением 2К, либо тем, кто думает о его покупке в ближайшее время. Кроме того, эти карты отлично подойдут и для 1080р, оставив огромный запас прочности на годы вперёд.
реклама
Лучшая бюджетная видеокарта без волшебных лучей: Radeon RX 5600 XT. Цена этой карты стартует с 280 долларов, но реально купить её меньше чем за 300 будет сложно. Несмотря на это перед нами бестселлер, который предлагает высокую производительность за разумную цену. Главное убедиться, что у вас прошит BIOS и пропускная способность памяти соответствует заявленным 14 Гб/с.
рекламаЛучшая бюджетная видеокарта с трассировкой: EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming. Здесь стоит оговориться, что такая карта доступна только в США, тем не менее, это первая ласточка, которая уже повлекла за собой выпуск аналога от ASUS, который, имея цену в 300 долларов, будет продаваться по всему миру. RTX 2060 KO уступает предыдущей видеокарте, но здесь у нас есть лучи. Если для вас эта функция важна, альтернативы по цене не существует.
рекламаЛучший выбор: Radeon RX 5700 XT. Это одна из наиболее выгодных видеокарт по соотношению цены и производительности. По крайней мере в ценовом сегменте дороже 400 долларов у неё нет конкурентов. AMD выпустила производительное решение, которое в большинстве задач лишь слегка уступает значительно более дорогим видеокартам конкурента, имея почти народный ценник.
P.S. Эксперты предлагают включить в список видеокарту GeForce RTX 2070 Super, но, по нашему мнению, поскольку она на 100 долларов дороже RX 5700 XT, это делает её неинтересной для дальнейшего обсуждения. Больше информации здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила