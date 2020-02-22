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Покупка видеокарты, это чаще всего переход на новый уровень. Допустим, у вас была видеокарта NVIDIA GTX 1060, которая служила вам много лет верой и правдой. С ней вы не знали проблем с играми в разрешении 1080р, понижая настройки до средних на требовательных проектах. Однако после покупки 2К-монитора вы вдруг осознали, что ваша боевая подруга задыхается на таком разрешении. Выход один: купить более современную видеокарту. Сегодня мы под руководством экспертов сайта hardwaretimes проанализируем, какие видеокарты стоит брать тем, кто купил монитор с разрешением 2К, либо тем, кто думает о его покупке в ближайшее время. Кроме того, эти карты отлично подойдут и для 1080р, оставив огромный запас прочности на годы вперёд.

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Лучшая бюджетная видеокарта без волшебных лучей: Radeon RX 5600 XT. Цена этой карты стартует с 280 долларов, но реально купить её меньше чем за 300 будет сложно. Несмотря на это перед нами бестселлер, который предлагает высокую производительность за разумную цену. Главное убедиться, что у вас прошит BIOS и пропускная способность памяти соответствует заявленным 14 Гб/с.

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EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming. Здесь стоит оговориться, что такая карта доступна только в США, тем не менее, это первая ласточка, которая уже повлекла за собой выпуск аналога от ASUS, который, имея цену в 300 долларов, будет продаваться по всему миру. RTX 2060 KO уступает предыдущей видеокарте, но здесь у нас есть лучи. Если для вас эта функция важна, альтернативы по цене не существует.

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Radeon RX 5700 XT. Это одна из наиболее выгодных видеокарт по соотношению цены и производительности. По крайней мере в ценовом сегменте дороже 400 долларов у неё нет конкурентов. AMD выпустила производительное решение, которое в большинстве задач лишь слегка уступает значительно более дорогим видеокартам конкурента, имея почти народный ценник.

P.S. Эксперты предлагают включить в список видеокарту GeForce RTX 2070 Super, но, по нашему мнению, поскольку она на 100 долларов дороже RX 5700 XT, это делает её неинтересной для дальнейшего обсуждения. Больше информации здесь.