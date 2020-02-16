Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Данный материал создан для тех, кто планирует купить новый процессор в ближайшее время. Никакие другие комплектующие обсуждаться не будут. Только производительная мощь в сравнительных таблицах от экспертов Hardwaretimes.
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Лучший геймерский процессор февраля 2020 года. Intel Core i7-9700K. На стороне данного чипа несколько ключевых преимуществ: тактовая частота в режиме буста составляет 4.9 ГГц. При некотором везении и усердии вам могут покориться и более высокие пиковые показатели. 8 полноценных ядер, которых больше чем достаточно для всех современных игр. Отличный экономный вариант, если вы не хотите тратиться на более дорогую модель.
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рекламаЛучший бюджетный геймерский процессор февраля 2020 года. AMD Ryzen 5 3600X. Это прямой конкурент Core i5-9600K как по цене, так и по позиционированию. При этом важно понимать, что он превосходит своего соперника из синего лагеря во всём, от стоимости, до игр. Что касается рабочих задач, то здесь он готов дать Core i5-9600K ещё большую фору. И всё же, его игровая производительность не дотягивает до Core i7-9700K, что позволяет ему довольствоваться только вторым местом.
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Лучший универсальный процессор. AMD Ryzen 7 3700X. Этому процессору не хватает тактовой частоты. В некоторых играх он почти дотягивает до уровня Core i7-9700K, но в большинстве уступает ему около 10%. На стороне красного чипа значительный выигрыш в цене и отличная производительность в рабочих задачах, в которых он показывает себя с лучшей стороны.
P.S. В тексте содержатся сравнительные графики, которые позволяют понять, на что способен каждый из описанных выше процессоров. Больше информации здесь.
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