Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
Время от времени появляются тесты от диванных аналитиков и доморощенных экспертов, которые способны на одной и той же комплектации добиться прямо противоположных результатов. Особенно непонятна ситуация с таймингами. Многие слышали, что они существуют, некоторые даже смутно представляют себе, что это такое, но вот найти тех, кто скажет с полной уверенностью об их пользе, сложно.
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Сегодня мы обратимся к экспертам сайта hardwaretimes, которые провели тесты и готов рассказать, так ли хороши низкие тайминги, как нам вещают приплаченные блогеры из Ютуба.
Тестовый стенд:
- Процессор: AMD Ryzen 9 3900X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
- Память: Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц
- Блок питания: Corsair HX1000i
рекламаВ тесте участвуют три игры: Assassins 'Creed: Origins, Ashes of Singularity и Metro Exodus в разрешении 1080p. Настройки графики - ultra. Влияние таймингов будет оценено на частотах: 2400 МГц, 3200 МГц и 3600 МГц. Тайминги памяти:
- 16-16-16-36
- 18-18-18-38
- 20-19-19-39
2400 МГц
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3200 МГц
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3600 МГц
Как заявляет автор тестирования, самое главное это тактовая частота памяти и использование 2-канального режима. Всё остальное придумали те, кто хочет продать вам ту же линейку ОЗУ, но в два раза дороже. Больше информации здесь.
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