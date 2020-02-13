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Время от времени появляются тесты от диванных аналитиков и доморощенных экспертов, которые способны на одной и той же комплектации добиться прямо противоположных результатов. Особенно непонятна ситуация с таймингами. Многие слышали, что они существуют, некоторые даже смутно представляют себе, что это такое, но вот найти тех, кто скажет с полной уверенностью об их пользе, сложно.

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Сегодня мы обратимся к экспертам сайта hardwaretimes, которые провели тесты и готов рассказать, так ли хороши низкие тайминги, как нам вещают приплаченные блогеры из Ютуба.

Тестовый стенд:

Процессор: AMD Ryzen 9 3900X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

Память: Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц

Блок питания: Corsair HX1000i

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16-16-16-36

18-18-18-38

20-19-19-39

2400 МГц

В тесте участвуют три игры: Assassins 'Creed: Origins, Ashes of Singularity и Metro Exodus в разрешении 1080p. Настройки графики - ultra. Влияние таймингов будет оценено на частотах: 2400 МГц, 3200 МГц и 3600 МГц. Тайминги памяти:

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3200 МГц

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3600 МГц

Как заявляет автор тестирования, самое главное это тактовая частота памяти и использование 2-канального режима. Всё остальное придумали те, кто хочет продать вам ту же линейку ОЗУ, но в два раза дороже. Больше информации здесь.