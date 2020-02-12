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Все наши читатели помнят историю с блокировкой Telegram, которую так и не смог в полной мере реализовать Роскомнадзор. Павел Дуров отказался предоставить ключи для шифрования, в итоге его детище подверглось масштабной атаке. Неизвестно, договорился Павел с ведомством или нет, но, похоже, на этом чиновники останавливаться не собираются.

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Как стало известно, в августе ФСБ потребовало у наиболее крупных интернет-компаний выдать ключи шифрования. Среди получивших «письмо счастья» значатся: «Авито», «Хабр», Rutube и многие другие компании. Кроме ключей шифрования ФСБ потребовало предоставить круглосуточный доступ на уровне администратора ко всем ресурсам сайта.

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Большинство компаний из списка отказались отвечать на вопросы журналистов. Что любопытно, «Хабр», имевший регистрацию на территории России, уже получил кипрскую прописку.

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В случае, если компании откажутся выполнить требования ведомства, им грозит штраф в миллион рублей. Если вы подумали, что, заплатив штраф можно остаться информационно независимым, вы ошиблись. Ключи всё равно придётся отдать. Если этого не случится, ФСБ через суд заблокирует ресурс на территории страны, а к её владельцам будут применены административные и другие более суровые меры.