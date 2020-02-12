ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Все наши читатели помнят историю с блокировкой Telegram, которую так и не смог в полной мере реализовать Роскомнадзор. Павел Дуров отказался предоставить ключи для шифрования, в итоге его детище подверглось масштабной атаке. Неизвестно, договорился Павел с ведомством или нет, но, похоже, на этом чиновники останавливаться не собираются.
реклама
Как стало известно, в августе ФСБ потребовало у наиболее крупных интернет-компаний выдать ключи шифрования. Среди получивших «письмо счастья» значатся: «Авито», «Хабр», Rutube и многие другие компании. Кроме ключей шифрования ФСБ потребовало предоставить круглосуточный доступ на уровне администратора ко всем ресурсам сайта.
рекламаБольшинство компаний из списка отказались отвечать на вопросы журналистов. Что любопытно, «Хабр», имевший регистрацию на территории России, уже получил кипрскую прописку.
рекламаВ случае, если компании откажутся выполнить требования ведомства, им грозит штраф в миллион рублей. Если вы подумали, что, заплатив штраф можно остаться информационно независимым, вы ошиблись. Ключи всё равно придётся отдать. Если этого не случится, ФСБ через суд заблокирует ресурс на территории страны, а к её владельцам будут применены административные и другие более суровые меры.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила