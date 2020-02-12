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11 февраля Microsoft выпустила традиционный Patch Tuesday, который, как следует из названия, выходит по вторникам. На этот раз пользователи получили больше исправлений, чем за несколько предыдущих месяцев, если не считать глобального обновления за номером 1909.

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Всего было закрыто 99 уязвимостей в различных продуктах для операционной системы Windows 10. При этом 12 из них отмечены разработчиком как критические, которые потенциально могут использоваться злоумышленниками для проникновения в систему. Либо способны привести к проблемам с конфиденциальностью и перехватом информации третьими лицами.

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Больше всех подвержен атакам браузер Internet Explorer. Одна из уязвимостей CVE-2020-0674 не только позволяет завладеть вашим компьютером, но уже активно применяется в дикой природе. Что любопытно, браузер имеет эту уязвимость на всех операционных системах, включая Windows 7, которая, как известно, более не сможет получать обновлений от Microsoft. Таким образом становится ясно, что «Семёрка» стремительно начала превращаться в опасную для корпоративных клиентов и крупных компаний ОС.

С момента окончания поддержки Windows 7 прошёл всего месяц, а использовать её из-за множества багов и искусственно созданных ошибок стало сложно. Microsoft в очередной раз призвала пользователей перейти на Windows 10, либо задуматься об установке нового браузера Edge на Chromium.