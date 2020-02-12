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В данный момент самым производительным серверным процессором считается 64-ядерный AMD Epyc 7742. Он значительно превосходит оппонентов из синего лагеря, демонстрируя недостижимые для чипов Intel результаты. Как свидетельствуют результаты предварительного тестирования неизвестного процессора Inte, скоро всё может поменяться. Правильно было бы сказать, Intel всё вернёт на круги своя. Поскольку именно эта компания долгое время являлась лидером высокопроизводительных процессоров.

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Перед нами результаты тестов 12-ядерного процессора Core Ice Lake SP. Как видите, одноядерные показатели далеко не идеальны, а вот в многоядерных дисциплинах он демонстрирует почти такую же производительность, как 24-ядерный Xeon Gold 6226. Эксперты указывают, что новый процессор работал на значительно более низких тактовых частотах, чем его условный противник. Так, для штатного режима заявлена частота 2.2 ГГц, для турбо – 2.69 ГГц. Это свидетельствует, что перед нами ранний инженерный образец, тактовая частота которого ещё подрастёт.

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