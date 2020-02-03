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Производитель ASUS на протяжении долгого времени остаётся одним из лидеров рынка. Вот только видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 серии отличаются низкой производительностью и плохим охлаждением. Видеокарты получили неэффективный алюминиевый радиатор и стеклянную поверхность, которая не имеет ничего общего с оригинальной серией TUF. Долгое время ASUS не реагировала на жалобы покупателей. Однако сегодня сообщила о полном пересмотре системы вентиляторов и некоторых других нововведениях.

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Для повышения охлаждения теперь будет использоваться новая конструкция вентилятора Axial-Tech. Благодаря конструктивным особенностям лопасти были увеличены, улучшив рассеивание тепла. Изменения коснулись также встроенного контролера, который теперь полностью останавливает вращение кулера, если температура падает ниже 55 градусов. Это позволяет в 2D-приложениях уменьшить шум практически до нуля.

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Кроме того, сама видеокарта стала больше, занимая 2.7 слота. В дополнении сообщается об уникальной технологии пайки и двойным шарикоподшипникам, которые приносят новые технологии в эти видеокарты.

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Для примера указывается, что, благодаря этим изменениям, видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT EVO теперь может автоматически разгоняться в режиме ОС до 1980 МГц. Новые карты появятся в магазинах в ближайшее время.