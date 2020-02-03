ASUS «прокачала» видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 - новая эффективная система охлаждения, нулевой шум в 2D и авторазгон
Производитель ASUS на протяжении долгого времени остаётся одним из лидеров рынка. Вот только видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 серии отличаются низкой производительностью и плохим охлаждением. Видеокарты получили неэффективный алюминиевый радиатор и стеклянную поверхность, которая не имеет ничего общего с оригинальной серией TUF. Долгое время ASUS не реагировала на жалобы покупателей. Однако сегодня сообщила о полном пересмотре системы вентиляторов и некоторых других нововведениях.
реклама
Для повышения охлаждения теперь будет использоваться новая конструкция вентилятора Axial-Tech. Благодаря конструктивным особенностям лопасти были увеличены, улучшив рассеивание тепла. Изменения коснулись также встроенного контролера, который теперь полностью останавливает вращение кулера, если температура падает ниже 55 градусов. Это позволяет в 2D-приложениях уменьшить шум практически до нуля.
реклама
Кроме того, сама видеокарта стала больше, занимая 2.7 слота. В дополнении сообщается об уникальной технологии пайки и двойным шарикоподшипникам, которые приносят новые технологии в эти видеокарты.
реклама
Для примера указывается, что, благодаря этим изменениям, видеокарта ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT EVO теперь может автоматически разгоняться в режиме ОС до 1980 МГц. Новые карты появятся в магазинах в ближайшее время.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила