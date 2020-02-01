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Несколько дней назад российская компания Mobile Inform Group с гордостью представила отечественный защищённый планшет MIG T10. По словам разработчика, он был создан в сотрудничестве с компанией Astra Linux, операционная система которой установлена на этом устройстве.

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Технически перед нами сверхпрочный планшет, который не боится резких перепадов температуры и способен работать практически в любых условиях. Так, ему не страшны минусовые температуры, вплоть до минус 30 градусов, а также шоковые перепады до 100 градусов. Корпус получил пыле-влагозащиту, а сам планшет основан на 4-ядерном процессоре Intel Appololake N4200. Не поскупился производитель на сменный аккумулятор на 11500 мАч, 1080р дисплей, современные технологии связи и многие другие характеристики, которые могут пригодиться на работе, сопряжённой со сложными погодными и техническими условиями.

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Одним словом, планшет получился неплох, поначалу экспертов немного смутила его цена в 107 тысяч рублей, однако производитель сообщил, что это полностью российская разработка, которая не имеет аналогов. Первые покупатели уже могут сделать заказ, вот только захотят ли. Всё дело в том, что точно такой же планшет нашёлся на китайском Aliexpress за гораздо меньшую сумму в 45 тысячи рублей да ещё и на операционной системе Windows 10.

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Сразу же после такой неожиданной находки, руководство Mobile Inform Group прокомментировало ситуацию, заявив, что китайцы просто украли технологию и продают планшет без всяких патентов. А подлинник можно купить только у них за 107 тысяч. Полностью ознакомиться с текстом можно здесь.

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Читатели уже давно дали себе ответ на вопрос, кто в данной ситуации прав, а кто нет. Уверены, вы прочтёте это в комментариях. Что до компании Astra Linux, то она заявляет, что занималась адаптацией ОС к новому планшету и к процессу ценообразования отношения не имеет.