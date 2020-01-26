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Новогодние праздники остались позади. Все традиции соблюдены. Калачи разнесены, а ёлки выброшены. Огни и ёлочные игрушки убраны в шкаф, а миллионы людей, уставших отмечать приход дедушки Мороза, наконец то могут приступить к полноценной работе. На носу первая зарплата, а значит, самое время подумать о новых покупках. Сегодня мы поговорим о наиболее оптимальных видеокартах, которые можно купить в новом году.

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По большому счёту, видеокарты в ценовой категории около 300 долларов всегда совмещали в себе лучшие показатели цены и производительности. Больше, не означает намного лучше. Всё что меньше – значительно хуже. Стоит отметить, что ещё месяц назад рынок трёхсотдолларовых видеокарт был представлен менее производительными решениями, однако конкуренция заставила обе компании снизить цены. Именно поэтому героями теста будут видеокарты GeForce RTX 2060 от Nvidia против Radeon RX 5600 XT от AMD. Тесты представлены в разрешении 1080р и 2К, что делает результаты более достоверными и позволяет оценить их реальный потенциал.

1080р

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Что же, результаты оказались довольно противоречивы. Если в разрешении 1080р между зелёными и красными наблюдается паритет, то уже в 2К Radeon RX 5600 XT вырывается вперёд. Кроме того, нельзя забывать о трассировке лучей, которые присутствуют на видеокарте GeForce RTX 2060. Всё это осложняет выбор.

2К

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В настоящее время Radeon RX 5600 XT продаётся по откровенно завышенной цене. Сколько месяцев пройдёт, пока стоимость этой карты стабилизируется, неизвестно. Взвесив все за и против, мы можем сказать, что покупка зелёной карты в начале 2020 года выглядит более оправданной. Однако, эксперты советуют исходить из реальных условий, в которых карта будет работать. А также не забывать, что ценовая война только началась. Больше информации здесь.