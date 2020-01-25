10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
Десятое поколение производительных процессоров Intel Core должно появиться в первом квартале 2020 года. Хотя никто не исключает, что это событие случится гораздо позднее. Похоже процессорный гигант не спешит с началом продаж, распродавая прошлогодние запасы. Тем временем те, кому посчастливилось получить инженерный экземпляр новых чипов, время от времени делятся с нами их скрытым потенциалом. На этот раз очередь дошла до процессора Core i5-10300H.
рекламаВ тесте Cinebench R20 прошёл тестирование процессор Core i5-10300H. После этого его результат сравнили с Core i5-9300H. Для тех, кто не помнит, что это за модели, напоминаем, что перед нами 4-ядерные 8-поточные чипы. Core i5-9300H работает на штатной тактовой частоте 2400 МГц, в режиме буста до 4100 МГц. Он устанавливается в ноутбуки, где демонстрирует неплохую энергоэффективность и приемлемое быстродействие.
рекламаCore i5-10300H обладает повышенными тактовыми частотами: в штатном режиме до 2500 МГц, а в режиме буста до 4300 МГц. При этом, оба оснащены графикой Intel UHD 630.
В ходе тестирования в Cinebench R20 Core i5-10300H получил 1924 балла. Как сообщают эксперты, это на 11% больше, чем демонстрирует Core i5-9300H (1730). Эксперты предполагают, что получить такой прирост удалось за счёт повышенных тактовых частот. Однако, не исключают некоторые архитектурные правки.
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