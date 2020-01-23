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Radeon RX 5600 XT – это отличная видеокарта, которая имеет неплохую рекомендованную цену. Особенно интересна она стала после объявления, что все производители смогут оснастить свои карточки новой версией vBIOS, которая позволяет поднять тактовые частоты, увеличив реальную производительность на 10%. Казалось бы, отличный выбор. Однако, как часто это бывает, AMD напортачила с драйверами.

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Несколько дней назад вышло обновление драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3. По словам производителя, удалось закрыть практически все проблемы, которые уже возникли у первых владельцев видеокарты Radeon RX 5600 XT. На официальном сайте есть полный список исправлений, основные позиции в котором занимает отказ драйвера и чёрный экран во время игры.

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Как сообщается , очень серьёзная работа проведена с оптимизацией видеокарт серии Radeon RX 5700, владельцы которых смогут наконец перестать отлавливать баги. Что интересно, не дожидаясь гневных писем сама компания AMD сообщила о двух критических ошибках в драйвере. Так, чёрный экран может появится в игре GTA 5 при включении Radeon Overlay или при переключении настроек в самой игре. Если вас беспокоит эта проблема, AMD советует отключить аппаратное ускорение приложений, работающих в фоновом режиме, таких как браузер.

Неизвестно, когда владельцы видеокарт Radeon RX 5600 ХТ и 5700-серии смогут получить драйвера без подобных багов. Об этом экспертное сообщество тактично умалчивает.