Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
Несмотря на то, что на нашем сайте то и дело появляются тесты всех актуальных видеокарт, некоторые читатели упрямо цепляются за предрассудки и вымышленные критерии оценивания. Они отказываются принимать данные тестов, а, когда видят крах своих теорий, тут же заявляют, что перед ними фейк. К счастью, большая часть наших читателей знающие люди, поэтому их не удивляет, когда видеокарту Radeon RX 5700 считают интереснее GeForce RTX 2060 Super.
реклама
Эксперты сайта pcgamesn провели собственное тестирование, результаты которого в очередной раз доказывают высокую актуальность и отличное соотношение цены и производительности видеокарт серии Radeon RX 5700. Для более глубокого понимания темы представлены данные 1080р и 2К.
1080р
реклама
2К
реклама
реклама
На российском рынке цена на видеокарту Radeon RX 5700 начинается с 23 тысяч рублей (отдельные модели можно найти ниже). Стоимость GeForce RTX 2060 Super стартует с 26 тысяч рублей. Это довольно большая разница, особенно учитывая, что наиболее популярные модели красных оцениваются в 25 тысяч, а зелёные стартуют с 31 тысячи. Как видите, результаты тестов красноречиво говорят, что Radeon RX 5700 практически не уступает более дорогой GeForce RTX 2060 Super, а значит, смысла переплачивать 6 тысяч рублей нет. Больше информации здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила