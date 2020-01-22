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Несмотря на то, что на нашем сайте то и дело появляются тесты всех актуальных видеокарт, некоторые читатели упрямо цепляются за предрассудки и вымышленные критерии оценивания. Они отказываются принимать данные тестов, а, когда видят крах своих теорий, тут же заявляют, что перед ними фейк. К счастью, большая часть наших читателей знающие люди, поэтому их не удивляет, когда видеокарту Radeon RX 5700 считают интереснее GeForce RTX 2060 Super.

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Эксперты сайта pcgamesn провели собственное тестирование, результаты которого в очередной раз доказывают высокую актуальность и отличное соотношение цены и производительности видеокарт серии Radeon RX 5700. Для более глубокого понимания темы представлены данные 1080р и 2К.

1080р

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2К

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На российском рынке цена на видеокарту Radeon RX 5700 начинается с 23 тысяч рублей (отдельные модели можно найти ниже). Стоимость GeForce RTX 2060 Super стартует с 26 тысяч рублей. Это довольно большая разница, особенно учитывая, что наиболее популярные модели красных оцениваются в 25 тысяч, а зелёные стартуют с 31 тысячи. Как видите, результаты тестов красноречиво говорят, что Radeon RX 5700 практически не уступает более дорогой GeForce RTX 2060 Super, а значит, смысла переплачивать 6 тысяч рублей нет. Больше информации здесь.