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В последнее время единственная возможность для Intel повысить привлекательность своих процессоров – это снизить на них цену. В конце 2019 года произошло массовое снижение стоимости высокопроизводительных чипов для энтузиастов Cascade Lake-X в два раза. Однако, сказать что это повлияло на их привлекательность, нельзя. Процессоры отстают от конкурентов из красного лагеря с огромным отрывом. Согласно последним слухам, во второй половине 2020 года Intel планирует массовое снижение цен на настольные процессоры.

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К сожалению технологические инсайдеры не могут назвать конкретные модели, на которые пройдёт снижение, однако, по мнению экспертов это могут быть в первую очередь настольные процессоры 9-го поколения, которые станут неактуальны после появления 10-го поколения чипов от Inte.

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Что будут делать ОЕМ производители с уже полученными партиями процессоров, неясно, возможно Intel решится компенсировать им недополученную прибыль. Как бы то ни было, конкуренция должна способствовать удешевлению высокопроизводительных продуктов, которые станут доступными большему количеству покупателей.