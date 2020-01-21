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Тысячи лучших умов планеты раздумывают над тем, как бы побыстрее приблизить эру квантовых компьютеров. Меняются подходы, выбираются правильные решения, а неэффективные отсеиваются. Создаются новые материалы и специальные условия, при которых квантовая механика будет функциональной. Всё это будущее. Вот только благодаря одному их сотрудников компании Toshiba это будущее может не наступить, поскольку неизвестный гений создал настолько продвинутый алгоритм, что он позволяет ускорить вычисления на обычных компьютерах в тысячи раз.

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Хаято Гото создал «Алгоритм имитации бифуркации». Ключом к работе алгоритма называется запатентованный механизм поиска наиболее оптимального решения, работающий с невероятной точностью. Подробности сложного алгоритма не раскрываются, однако, Toshiba сообщила, что прямо сейчас работает над подтверждением эффективности предложенного решения.

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Что любопытно, первые тесты подтвердили, что уже сейчас группа компьютеров оказалась быстрее продвинутых квантовых компьютеров. Toshiba планирует отточить новый алгоритм и продать его заинтересованным сторонам и финансовым учреждениям, которым требуется высокая скорость обработки данных. Испытания алгоритма завершатся в марте 2021 года. Именно тогда мы узнаем, как превратить наш домашний компьютер в сверхмощную машину для решения глобальных проблем вселенной.